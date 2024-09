Rückkehr „nach Hause“: Gündogan spricht über City-Transfer

Ilkay Gündogan freut sich, wieder zurück in Manchester zu sein. „Es hat sich schon ein bisschen so angefühlt, als wenn man nach Hause kommt. Es ging schnell und unkompliziert. Ich kenne die meisten Jungs, die meisten Mitarbeiter und es hat zumindest den Anschein gemacht, dass die meisten sich auch freuen, “ beschreibt der 33-jährige Mittelfeldspieler in einem Interview mit ‚Sky‘ seine Rückkehr vom FC Barcelona zu Manchester City.

Zu sehr in eine Komfortzone verfallen möchte Gündogan dennoch nicht: „Am Ende bin ich nicht gekommen, um mich zurückzulehnen. Ich bin zurückgekommen, weil ich auch einen gewissen Standard habe, wie ich Fußball spielen möchte. Ich möchte gefordert werden, Leistung bringen und auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen“. Mit Manchester City gewann der ehemalige Nationalspieler 2023 das Triple aus Meisterschaft, FA-Cup und Champions League.