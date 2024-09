Darum entschied sich Stöger gegen Frankfurt

Kevin Stöger hat sich offenbar für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach respektive gegen ein Engagement bei Eintracht Frankfurt entschieden, um mehr Verantwortung zu übernehmen. „Es war letztlich die Rolle, die Kevin hier bei uns übernehmen sollte. Zum Thema Frankfurt kann ich nichts sagen, aber wir haben ihm erklärt, dass wir uns in der Mittelfeld-Schaltzentrale sehr viel von ihm versprechen und dass er auch eine Führungsfigur für die jungen Spieler und für die ganze Mannschaft sein soll“, zitiert die ‚Bild‘ Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

Der 57-jährige Funktionär führt aus: „Das hat ihn überzeugt. Und wie er diese Verantwortung dann sofort auch übernommen und ausgefüllt hat, ist einfach top.“ Stöger hielt der VfL Bochum in der vergangenen Saison nahezu im Alleingang in der ersten Liga. Entsprechend streckten zahlreiche Klubs die Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler aus, der sogar ablösefrei zu haben war. Die Adler sollen dem 31-jährigen Österreicher einen höher dotierten Vertrag in Aussicht gestellt haben, dennoch entschied er sich für die Fohlen.