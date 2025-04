Eintracht: Entscheidung um Krösche

Markus Krösche bleibt Eintracht Frankfurt über die Saison hinaus erhalten. Das bestätigte Präsident Mathias Beck laut der ‚Bild‘ am heutigen Donnerstag: „Er bleibt auf jeden Fall. Wir haben ein gutes Verhältnis, wir sprechen oft miteinander. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Er hat das Thema sofort abgeräumt. Und gesagt: ‚Ich bleibe.‘ Das ist auch so.“ Krösche war in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden.

Am Main besitzt der Sportvorstand allerdings noch einen Vertrag bis 2028 und hatte selbst auch regelmäßig betont, dass er sich in Frankfurt wohlfühle. Krösche ist seit 2021 bei der Eintracht, machte sich vor allem mit lukrativen Transfers wie denen von Randal Kolo Muani (26) und Omar Marmoush (26), die beide ablösefrei gekommen waren und anschließend für große Summen verkauft wurden, einen Namen.