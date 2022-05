Celtic-Legende Brown beendet Karriere

Scott Brown hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Gegenüber der Zeitung ‚Daily Record‘ erklärt der Mittelfeldspieler seine Karriere mit sofortiger Wirkung für beendet. „Es war eine sehr schwierige Entscheidung, […] aber ich werde nächsten Monat 37 Jahre alt und ich denke, dass es an der Zeit ist, meinen Rücktritt anzukündigen“, so Brown.

Er werde sich nun „voll und ganz darauf zu konzentrieren, Trainer zu werden“, ließ die schottische Fußball-Legende wissen. Sage und schreibe 611 Pflichtspiele bestritt Brown für Celtic, 55 Mal lief er zudem für Schottlands Nationalmannschaft auf. Nach neun Monaten beim FC Aberdeen war Brown zuletzt vereinslos.