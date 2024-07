Sanches-Rückkehr zu Benfica?

Renato Sanches winkt eine Rückkehr zum Jugendklub Benfica Lissabon. Wie die portugiesische Zeitung ‚Record‘ berichtet, soll Paris St. Germain eine Leihe des 26-Jährigen in den Verhandlungen rund um João Neves (19), der den umgekehrten Weg einschlagen könnte, vorgeschlagen haben. Benfica prüfe diese Option zurzeit.

Sanches verließ die Portugiesen 2016 für 35 Millionen Euro in Richtung FC Bayern, konnte sich aber an der Säbener Straße nicht durchsetzen. Über Olympique Lyon landete der Mittelfeldspieler vor zwei Jahren bei PSG und wurde in der abgelaufenen Saison an die AS Rom verliehen, wo er verletzungsbedingt Großteile der Spielzeit verpasste.