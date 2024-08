FC Bayern: Freund lässt Goretzka-Zukunft offen

Schon vor einem Jahr hatte Leon Goretzka beim FC Bayern in der Saisonvorbereitung keinen leichten Stand, kämpfte sich aber in gewohnter Manier in die Stammelf. In diesem Jahr sind die Vorzeichen noch komplizierter. Mit 55-Millionen-Neuzugang João Palhinha gibt es weitere Konkurrenz und Joshua Kimmich kehrt ins Mittelfeld zurück. Zudem scheint Youngster Aleksandar Pavlovic bereit für einen Stammplatz, während auch Konrad Laimer im internen Ranking vor Goretzka steht. In den bisherigen Vorbereitungsspielen ist kaum Platz für Goretzka. Ein Abschied wird immer wahschrscheinlicher.

„Es ist eine hohe Konkurrenzsituation im Kader, aber der Leon gibt Gas. Er ist ein Vollprofi“, stimmte Christoph Freund nach dem gestrigen 3:0-Testspielerfolg gegen den WSG Tirol zunächst zu den üblichen Lobeshymnen an.

Goretzka-Zukunft offen

Gefragt, ob der Mittelfeldspieler auch im September noch Bayern-Profi sein wird, wurde der Sportdirektor einsilbiger: „Das werden wir sehen.“

Fakt ist: Goretzka kann mit seiner Situation in München nicht zufrieden sein. Zumal sich der gebürtige Bochumer nach der Nicht-Nominierung für die Heim-EM für die anstehende Saison sicherlich einiges vorgenommen hatte.

Keine Verwendung für Goretzka

Ob er dies in München noch schaffen kann, ist fraglich. Wie wenig Neu-Trainer Vincent Kompany auf Goretzka setzt, ist nach den Testspielen überdeutlich. Im ersten Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur (2:1) kam der 29-Jährige von der Bank, im zweiten (3:2) war er einer von ganz wenigen, die gar nicht zum Einsatz kamen.

Gegen Tirol stand Goretzka aufgrund einer Verletzung nicht im Kader, er hatte zuvor im Training einen Schlag im Hüftbereich abbekommen. Einem Wechsel würde die Blessur natürlich nicht im Wege stehen.

Goretzka plant keinen Wechsel

Goretzka soll aber ohnehin andere Pläne verfolgen. Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtet, hat sich an Goretzkas Motivation, sich unter Kompany durchzubeißen und den bestens dotierten Vertrag bis 2026 zu erfüllen, nichts geändert. Trotzdem dürfte es bis Transfermarkt-Schließung am 30. August noch einige Gerüchte rund um die Zukunft des Achters geben.