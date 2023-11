Ballon d’Or: Wer hat wen gewählt?

Einige Tage nach der Verleihung des Ballon d’Or sind nun die Stimmzettel der einzelnen Länder veröffentlicht worden. Anders als früher haben nur noch 92 ausgewählte Journalisten an der Wahl teilgenommen. Die Meinung der Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften war nicht mehr gefragt. Die Journalisten sollten ihre fünf Top-Spieler angeben. Platz eins erhielt sechs Punkte, Platz zwei bekam vier Punkte, der Dritte drei Zähler. Platz vier und fünf wurden dann noch zwei beziehungsweise ein Punkt gutgeschrieben.

In der Gesamtwertung lag am Ende Lionel Messi mit 462 Punkten ganz vorne. 65 Mal wurde La Pulga auf Rang eins gewählt, nur in sechs Ländern (Guinea, Kamerun, Kap Verde, Jordanien, El Salvador, Schweiz) tauchte der Argentinier gar nicht in den Top5 auf. Platz zwei ging an Erling Haaland mit 357 Punkten, das Treppchen komplettierte Kylian Mbappé mit 270 Punkten. Allzu groß war der Vorsprung von Messi also nicht. Im Vorjahr hatte Gewinner Karim Benzema noch 356 Punkte vor dem Zweitplatzierten Sadio Mané gelegen.

Das genaue Ergebnis der Wahl

Lionel Messi mit 462 Punkten Erling Haaland mit 357 Punkten Kylian Mbappé mit 270 Punkten Kevin De Bruyne mit 100 Punkten Rodri mit 57 Punkten Vinicius Jr. mit 49 Punkten Julián Álvarez mit 28 Punkten Victor Osimhen mit 24 Punkten Bernardo Silva mit 20 Punkten Luka Modric mit 19 Punkten

Die Stimmen aus Deutschland und Co.

Für Deutschland hat Karlheinz Wild vom ‚kicker‘ abgestimmt. Seine Top5 lautet: Messi, Haaland, Mbappé, De Bruyne, Gündogan. Die Punkte aus Argentinien gingen überraschenderweise vor allem an Spieler aus dem Land des Weltmeisters. Enrique Wolff von ‚ESPN‘ wählte Messi auf eins, dahinter Julián Álvarez, Mbappé, Emiliano Martínez und Lisandro Martínez.

Für Lars Tjaernaas von der norwegischen Zeitung ‚Aftenposten‘ war Haaland die Nummer eins, Messi landete aber immerhin auf Rang zwei. Der französische Vertreter Vincent Garcia von der Zeitung ‚France Football‘ setzte ebenfalls Haaland auf die eins, Mbappé war nur seine Nummer zwei, Messi die drei.