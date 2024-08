Bayern-Wechsel? Rolfes erklärt den Stand bei Tah

Simon Rolfes sieht weiterhin eine Chance für einen Wechsel von Jonathan Tah in diesem Sommer. Der Sportchef von Bayer Leverkusen verneinte Gesprächsbereitschaft laut dem ‚kicker‘ nicht, sagte vielmehr: „Völlig unabhängig davon geht die Transferphase bis zum 30. August. Und sie können davon ausgehen, dass wir natürlich unsere Vorstellungen haben, und wissen, was wir tun wollen.“

Tah ist sich ein Jahr vor Vertragsende längst mit dem FC Bayern einig. Zuletzt schien der Wechsel einmal mehr geplatzt, eine gesetzte Frist aus Leverkusen verstrichen. Doch nun scheint ein Tah-Transfer wieder denkbar. Denn der FCB steht ganz kurz vor dem Verkauf von Innenverteidiger Matthijs de Ligt (24) und Rechtsverteidiger Noussair Mazroui (26) an Manchester United. 60 Millionen Euro Sockelablöse bringen die Deals ein.

Geld, das zum Teil in Tah reinvestiert werden könnte. Ausgemacht ist: Zahlen die Bayern 25 Millionen plus fünf Millionen Boni, darf Tah wechseln. Bislang gab es aber kein formelles Angebot an Leverkusen in dieser Höhe. Wohl, da die Münchner auf Weisung ihres Aufsichtsrats erst Spieler verkaufen müssen, was nun endlich zu gelingen scheint.

Rolfes nüchtern: „Für die finanzielle Situation bei anderen Vereinen bin ich nicht verantwortlich. Unsere Ausrichtung ist klar, dass Jona ein wichtiger Spieler ist. Es gibt nichts, was die Situation geändert hat. Das war vor eine Woche so und das ist auch heute so.“ Bayer würde mit Tah zur Not auch ins letzte Vertragsjahr gehen. Verlässt der 28-Jährige den Klub doch noch, steht Joel Matip (33/vereinslos) als Nachfolger parat.