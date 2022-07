Lecce leiht Colombo

Lorenzo Colombo wechselt per Leihe vom AC Mailand zu US Lecce. Der Serie A-Klub sichert sich zudem eine Kaufoption für den 20-jährigen Stürmer. Im Nachgang hat Milan jedoch weiterhin per Rückkaufoption Zugriff auf den italienischen U-Nationalspieler.

