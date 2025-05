Bochum: De Wit wechselt in die Heimat

Der VfL Bochum und Dani de Wit (27) gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Wie der Absteiger mitteilt, wechselt der offensive Mittelfeldspieler zurück in die Heimat zum FC Utrecht. Zuvor einigte man sich auf eine vorzeitige Beendigung des Vertrags. „Dani de Wit ist auf uns zugekommen und hat uns von dem Interesse des FC Utrecht berichtet“, so Geschäftsführer Sport Dirk Dufner, „wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz für den VfL und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Unter der Anzeige geht's weiter

De Wit, der für die Bochumer in 28 Pflichtspielen zwei Tore erzielte, spielte in der Rückrunde keine bedeutende Rolle mehr. In den Niederlanden war er bereits für Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar aktiv, in Utrecht unterschreibt er bis 2028. „Ein großartiger Verein und eine großartige Chance“, so de Wit.