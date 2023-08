VfB: Sosa bei Saudis auf dem Zettel

Borna Sosa weckt nun auch in Saudi-Arabien Begehrlichkeiten. Wie der ‚Goal‘-Ableger aus dem Wüstenstaat berichtet, ist der 25-jährige Kroate einer von vier Kandidaten, die Al Hilal in diesem Transferfenster für die Linksverteidiger-Position im Visier hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Sosa gehören Lucas Digne (Aston Villa), Ayrton Lucas (Flamengo) und José Gayà (FC Valencia) zum Kreis der potenziellen neuen Außenverteidiger. Sosa wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zum FC Sevilla in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gab es Interesse von der AS Rom, dem FC Turin und Nottingham Forest. Wirtschaftlich dürften die Saudis – wie so oft – wohl die Nase vorn haben.