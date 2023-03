Osimhen will in die Premier League

Victor Osimhen plant offenbar einen Wechsel nach England. Auf einer Pressekonferenz machte der 24-Jährige klar: „Ich arbeite so hart daran, meinen Traum zu verwirklichen, eines Tages in der Premier League zu spielen.“ Zurzeit ist der Mittelstürmer nach eigenen Aussagen „in einer der besten Ligen der Welt“ mit der SSC Neapel auf Titelkurs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Wolfsburger hatte am Montag einen Preis für den besten ausländischen Athleten Italiens entgegengenommen und im Anschluss daran gesagt: „Es ist ein Prozess und ich möchte diesen Schwung beibehalten und weiterhin gut abschneiden.“ Mit 19 Toren in 21 Partien in der Serie A gehört der treffsichere Nigerianer zu den besten Torschützen Europas, was ihn aktuell zu einem der begehrtesten Stürmern der Welt macht. Der Rechtsfuß wurde auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Osimhens Vertrag bei den Azzurri läuft noch bis 2025.

Lese-Tipp

United in der „Hölle“ | Barças neun Punkte