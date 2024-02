Bis zu 30 Millionen: Mangala wechselt nach Frankreich

Orel Mangala bricht seine Zelte bei Nottingham Forest ab und wird an Olympique Lyon verliehen. Die fällige Gebühr liegt nach Klubangaben bei zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Per Kaufoption kann Lyon Mangala gegen eine Zahlung von 17,5 Millionen Euro festverpflichten. Boni in Höhe von drei Millionen Euro können hinzukommen. Außerdem besteht eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Lese-Tipp

Nottingham will nächsten Offensivmann

Im Sommer 2022 hatte der VfB Stuttgart den belgischen Nationalspieler (zwölf Länderspiele) für 13 Millionen Euro an die Tricky Trees verkauft. In England avancierte Mangala zum Stammspieler, soll nun dabei helfen, dass OL wieder in die Spur findet.