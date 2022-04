Köln: Baumgarts Sorge vor der kommenden Saison

Trotz des gestrigen 3:1-Derby-Sieges bei Borussia Mönchengladbach und berechtigten Europapokal-Träumen ist beim 1. FC Köln nicht alles rosig. Trainer Steffen Baumgart mahnte bei ‚Bild TV‘: „Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Wir wecken auch Begehrlichkeiten, was Spieler angeht. Es könnte einen Umbruch geben.“

Leistungsträger wie Torjäger Anthony Modeste (34) oder die Doppelsechs aus Ellyes Skhiri (26) und Salih Özcan (24) besitzen allesamt nur noch Verträge bis 2023. „Wir sind auch finanziell nicht in der besten Situation. Wir müssen uns in der Bundesliga weiter stabilisieren“, sagt Baumgart, der aber keinen Zweifel an seinem eigenen Verbleib lässt.