West Ham an Ekitike dran

West Ham United bekundet Interesse an Hugo Ekitike von Stade Reims. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, finden aktuell Gespräche zwischen den beiden Vereinen über einen möglichen Wechsel des 19-jährigen Stürmers statt. Wie Reims Präsident Jean-Pierre Caillot der französischen Zeitung ‚Le Quotidien du Sport‘ jüngst sagte, fordert Reims knapp 30 Millionen Euro zuzüglich erfolgsabhängiger Boni in Höhe von zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ekitike gelang in der laufenden Saison der Durchbruch in der Ligue 1. In 18 Spielen steuerte der schlaksige Franzose acht Treffer und drei Assists bei. Zuletzt befand sich auch Newcastle United in Verhandlungen mit Reims, die Magpies wollten den Bedingungen der Rot-Weißen aber nicht nachkommen.