Borrello zieht es in die Heimat

Brandon Borrello (27) zieht es nach fünf Jahren im Ausland in seine australische Heimat zu den Western Sydney Wanderers zurück. Nach seinem Engagement bei Dynamo Dresden war der Australier zuletzt vereinslos. In Sydney unterschreibt der Rechtsaußen einen Vertrag bis 2024.

📝 Welcome Brandon!



We have this morning confirmed the signing of Brandon Borrello for the next two @aleaguemen seasons: https://t.co/WR9xkabbvw #WSW pic.twitter.com/qgVcDe5Oyo