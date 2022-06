Kantersieg gegen Italien | Top-Noten für die DFB-Elf

Dem DFB-Team war nach vier Unentschieden in Folge anzumerken, endlich wieder gewinnen zu wollen. Dennoch galt es zunächst eine Großchance von Raspadori zu überstehen, Manuel Neuer parierte glänzend (8.). Drei Minuten später brachte Kimmich Deutschland dann in Führung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch im Anschluss hielten die Mannen von Hansi Flick das Tempo hoch. Jonas Hofmann (32.), Timo Werner (34.) und Leroy Sané kamen zu weiteren guten Gelegenheiten. Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte dann Ilkay Gündogan einen Elfmeter zum 2:0.

Doppelpack von Werner

Zu Beginn des zweiten Durchgangs legte Italien los wie die Feuerwehr und kam zu vielversprechenden Abschlüssen. Umso härter traf den Europameister das dritte deutsche Tor durch Thomas Müller (51.). Anschließend entwickelte sich ein wildes Spiel mit Chancen hüben wie drüben.

Per Doppelschlag schraubte Werner das Ergebnis in die Höhe (68., 69.), Gnonto gelang noch der Ehrentreffer (78.). Unter dem Strich ein Sieg der deutschen Mannschaft, der nach einigen faden Remis Lust auf die Weltmeisterschaft macht. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Italiens Auswahl allein personell wenig mit dem Europameister-Team zu tun hatte.

Torfolge

1:0 Kimmich (11.): Süle bedient mit einem Diagonalball Werner, der nach außen zu Raum gibt. Dessen Flanke findet in der Mitte Kimmich, der das Leder gut kontrolliert und dann mit dem nötigen Glück durch Donnarummas Beine ins Netz befördert.

2:0 Gündogan (45.+3): Bei einer Flanke von Müller wird Hofmann in einen Zweikampf mit Bastoni verwickelt, an dessen Ende nach einem Stoß ein etwas schmeichelhafter Elfmeterpfiff steht. Gündogan tritt an und verwandelt trocken in die Mitte des Tores.

3:0 Müller (51.): Mitten in die italienische Drangphase hinein die Entscheidung: Gündogan dribbelt an und bedient Raum auf links. Dessen flache Hereingabe wird von Bastoni unzureichend geklärt. Der Rebound landet bei Müller und der Bayer verwandelt gewohnt unkonventionell.

4:0 Werner (68.): Traumtor der deutschen Mannschaft: Müller chippt den Ball mit dem Außenrist diagonal durch den Strafraum in den Lauf von Gnabry, der mit dem ersten Kontakt querlegt zu Werner. Der kriselnde Stürmer grätscht den Ball ins Tor.

5:0 Werner (69.): Donnarumma spielt einen zu kurzen Pass, Gnabry spritzt dazwischen und spitzelt den Ball zu Werner. Der bleibt völlig frei vor Donnarumma cool und schiebt ein.

5:1 Gnonto (78.): Einen strammen Schuss von Di Marco pariert Neuer gut, allerdings auch direkt vor die Füße von Gnonto, der zum Ehrentreffer abstaubt.

5:2 Bastoni (90.+3): Di Marco sammelt per Ecke seinen zweiten Assist, Unglücksrabe Bastoni trifft per Kopf zum Endstand.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

64‘ Gnabry (2) für Hofmann

75‘ Musiala für Müller

75‘ Nmecha für Werner

87‘ Tah für Süle

88‘ Stach für Gündogan