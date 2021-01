Köln: So ist der Stand bei Ginczek

In diesem Kalenderjahr kommt Daniel Ginczek beim VfL Wolfsburg auf mickrige drei Einsatzminuten. Insgesamt stehen in der laufenden Saison 141 Minuten zu Buche. Die Tage in der Autostadt scheinen gezählt. Das Interesse vom 1. FC Köln kommt da gerade recht.

Der Poker um den Wunschstürmer gestaltet sich aber vor allem aufgrund der finanziellen Probleme als schwierig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Sportchef Horst Heldt aber dennoch „den Transfer längst nicht abgeschrieben“.

Thema ist ohnehin nur eine Leihe. Aber auch dabei sind die Kölner auf das Wohlwollen der Wölfe und Ginczek angewiesen. Insgesamt hat Heldt nur rund 500.000 Euro zur Verfügung. Allein das Gehalt des 29-Jährigen bis Saisonende beträgt rund 1,5 Millionen Euro.

FT-Meinung