Newcastle-Bosse kündigen Transfers an

Newcastle United plant bereits den Großangriff auf dem Sommer-Transfermarkt. „Dieser Sommer wird für uns wichtig. [...] Wir schauen uns an, was der Kader braucht, schauen uns den Markt an und handeln entsprechend“, kündigt Mehrdad Ghodoussi, Vorstandsmitglied beim neureichen Premier League-Klub, im Gespräch mit ‚The Atletic‘ an.

Schon im Winter hatte man beim NUFC große Ziele, doch nicht alles auf dem Transfermarkt gelang. Sven Botman etwa „wollte verzweifelt zu uns kommen“, erzählt Ghodoussis Vorstandskollegin Amanda Staveley. Der niederländische Innenverteidiger wurde aber vom OSC Lille nicht freigegeben. Genauso handelte Manchester United im Fall Jesse Lingard.