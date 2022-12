Fraser verlässt Utrecht

Henk Fraser und der FC Utrecht gehen getrennte Wege. Wie der niederländische Erstligist offiziell bestätigt, wurde die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer beendet. Ursprünglich stand der Übungsleiter noch bis 2025 unter Vertrag.

In der offiziellen Begründung heißt es: „Grundlage dafür ist ein Vorfall auf dem Trainingsplatz in Utrecht am vergangenen Samstag, bei dem Fraser ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte. Der Cheftrainer hat die Geschäftsleitung darüber informiert, dass er zu dem Schluss gekommen ist, dass er eine Grenze überschritten hat und von seinem Amt zurücktritt.“ Fraser hatte Amin Younes im Training an die Kehle gepackt.

