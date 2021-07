Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Nach seinem Engagement in Eindhoven geht es für Adrian Fein (22) weiter zu Greuther Fürth. Der Aufsteiger leiht den Mittelfeldspieler der Münchner für eine Saison aus.

RB Leipzig

Die Sachsen statten vier Talente mit Profiverträgen aus. Das 18-jährige Quartett um David Lelle, Eric Uhlmann, Julius Pfennig und Robin Friedrich erhält neue Arbeitspapiere.

Vier weitere #RBL-Nachwuchsspieler erhalten Lizenzspielerverträge!



Die 18-Jährigen David Lelle, Eric Uhlmann, Julius Pfennig und Robin Friedrich gehen damit den nächsten Schritt im Sinne des Career-Center Konzepts von RB Leipzig. pic.twitter.com/M6pvCSXX9i — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) July 15, 2021

Borussia Dortmund

Der BVB steht kurz vor der Verpflichtung von Eindhoven-Angreifer Donyell Malen (22). Zwischen 25 und 30 Millionen Euro stehen für den niederländischen EM-Fahrer als Ablöse im Raum.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe bekommen ihren Wunschspieler. Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (22) kommt für rund 15 Millionen Euro vom 1. FC Köln, weitere zwei Millionen können an Bonuszahlungen folgen. Bornauw unterschreibt bis 2026.

Der Defensivspieler @SebBornauw33 schließt sich zur neuen Saison dem VfL an. Der 22-jährige Belgier kommt vom @fckoeln und unterzeichnete bei Grün-Weiß einen Vertrag bis 2026. Willkommen in Wolfsburg, Sebastiaan! 👏🐺 pic.twitter.com/HVTBAQ6nKT — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 16, 2021

Eintracht Frankfurt

Aymen Barkok (23) will in seiner Heimatstadt bleiben und hofft auf eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags. „Klar ist: Wenn die Eintracht auf mich zukommen würde, wäre ich happy darüber. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich bin Frankfurter durch und durch“, zitiert die ‚Frankfurter Rundschau‘ den Offensivmann.

Bayer Leverkusen

Neuer Linksverteidiger für die Werkself: Mitchel Bakker (21) kommt von Paris St. Germain, unterschreibt bis 2025 und kostet dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro.

Union Berlin

Laut ‚Sport1‘ will der französische Meister OSC Lille seinen Kader mit Marvin Friedrich (25) verstärken. Union fordert für den Innenverteidiger sieben Millionen Euro Ablöse.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen bauen auf Jordi Bongard (19). Der 1,96 Meter große Innenverteidiger erhält einen Profivertrag bis 2023.

Glückwunsch zum ersten Profivertrag und weiterhin gute Besserung, Jordi! 💚



Borussia hat U23-Innenverteidiger Jordi Bongard mit einem bis 2023 laufenden Profivertrag ausgestattet. — Borussia (@borussia) July 13, 2021

VfB Stuttgart

Die Zukunft von Marc Oliver Kempf (26) und Sasa Kalajdzic (24) bleibt vorerst unklar. Der ‚kicker‘ zitiert VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Eine Deadline nutzt sowieso nichts, dann kommt einer mit einem Hammer-Angebot und du siehst nur schlecht aus.“

SC Freiburg

Die Breisgauer suchen noch nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Nach FT-Informationen hat der Sportclub dabei Benjamin Bourigeaud (27) von Stade Rennes ins Visier genommen. Kostenpunkt allerdings 15 Millionen Euro.

TSG Hoffenheim

Die TSG hat Justin Hoogma an einen direkten Ligakonkurrenten verliehen. Der niederländische Innenverteidiger wird in der kommenden Saison für Aufsteiger Greuther Fürth auflaufen.

🆕 "Moderner Innenverteidiger":

Justin Hoogma kommt auf Leihbasis von der @tsghoffenheim und trägt ab sofort unsere Farben.



Servus und Welkom an unsere neue Nummer 5️⃣!#kleeblatthttps://t.co/PtbzCIKfP4 — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) July 15, 2021

FSV Mainz 05

Die 05er bemühen sich offenbar um Mittelfeldspieler Christian Fassnacht von den Young Boys Bern. Der Schweizer EM-Fahrer ist laut dem Nachrichtenportal ‚Nau.ch‘ ein „heißes Thema“ am Bruchweg.

FC Augsburg

Der FC Augsburg hat am Dienstag eine entscheidende Personalfrage geklärt. Torhüter Rafal Gikiewicz (33) hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird in der Fuggerstadt bis 2023 zwischen den Pfosten stehen. Zudem beschäftigt sich der FCA mit einer Rückholaktion von Linksverteidiger Abdul Rahman Baba (27), wie Stefan Reuter dem ‚kicker‘ bestätigt.

Hertha BSC

Die Alte Dame und Omar Alderete (24) trennen sich bereits nach nur einem Jahr wieder – vorerst. Der Innenverteidiger verlässt die Berliner und schließt sich auf Leihbasis dem FC Valencia an, der zudem über eine Kaufoption verfügt.

Arminia Bielefeld

Die Arminia könnte einen wichtigen Leistungsträger der abgelaufenen Saison verlieren. Nach ‚Bild‘-Informationen befindet sich Innenverteidiger Amos Pieper (23) auf der Einkaufsliste von RB Leipzig für den Fall, dass die Sachsen Maxence Lacroix (21) nicht bekommen sollten.

1. FC Köln

Die Geißböcke haben neben Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg) auch Ismail Jakobs in Richtung Frankreich ziehen lassen. Die AS Monaco bezahlt für die Dienste des U21-Europameisters eine Ablöse in Höhe von 6,5 Millionen Euro.

VfL Bochum

Die Zukunft von Maxim Leitsch (23) ist weiter ungeklärt. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nur noch bis Sommer 2022. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht ein vorzeitiger Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im Raum.

Greuther Fürth

Seinen Start in Fürth hat sich Angreifer Jessic Ngankam (20) sicher ganz anders vorgestellt. Die Leihgabe von Hertha BSC erlitt im Testspiel gegen den FC Bayern München II eine Kreuzband- und Meniskusverletzung und wird dem Kleeblatt damit lange fehlen.