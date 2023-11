Thiago ablösefrei auf den Markt

Ex-Bayern-Spieler Thiago wird den FC Liverpool zum Saisonende aller Voraussicht nach verlassen. Wie der ‚Football Insider‘ berichtet, kommt der Mittelfeldspieler im nächsten Sommer ablösefrei auf den Markt. Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei den Reds sei von Vereinsseite nicht angedacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 32-Jährige war 2020 für 22 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road gewechselt. Für Liverpool absolvierte Thiago seitdem 97 Pflichtspiele. In der aktuellen Saison kam Thiago verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz. Interesse am Ballverteiler zeigten im Sommer unter anderem Trabzonspor und Klubs aus Saudi-Arabien.