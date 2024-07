Union forciert Kouamé-Leihe

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive hat sich Union Berlin auf Christian Kouamé (26) vom AC Florenz festgelegt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befinden sich die beiden Erstligisten im Austausch, die Eisernen streben eine Leihe mit Kaufoption an. Da der Vertrag des Flügelsprinters aber im kommenden Jahr ausläuft, müsste er sich zunächst mit der Fiorentina auf eine Vertragsverlängerung verständigen. Mit einem schnellen Abschluss ist demnach nicht zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Neuzugänge sind bei den Köpenickern derzeit nicht in Planung, vielmehr soll der Kader weiter ausgedünnt werden. „Wir wollen uns noch verschlanken. Es gibt Positionen, wo Bedarf ist. Und es gibt Positionen, wo weniger Bedarf ist. Wir müssen einen guten Mix finden“, kündigt Sportchef Horst Heldt an und führt aus: „Wir brauchen einerseits einen Kader, der in beiden Wettbewerben erfolgreich sein kann. Andererseits brauchen wir aber auch einen Kader, wo jeder die Möglichkeit hat, Spielzeit zu bekommen.“