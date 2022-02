Hübner verlängert in Hoffenheim

Benjamin Hübner und die TSG Hoffenheim setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Bundesligist verkündet, hat der 32-Jährige einen neuen Vertrag bis 2023 unterzeichnet. Das Arbeitspapier enthält eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

TSG-Manager Alexander Rosen schätzt Hübner sehr, wie er im Zuge der Vertragsverlängerung mitteilt: „Benni ist aufgrund seiner Qualitäten und seiner Persönlichkeit eine zentrale Figur in unserem Kader. Wie Benni nach dieser langen Ausfallzeit in den vergangenen Partien nahezu ohne Anlaufschwierigkeiten aufgetreten ist, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Er ist aber nicht nur wegen seiner sportlichen Fähigkeiten ein wichtiger Faktor für uns. Mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Wissen und seiner absoluten Identifikation mit dem Klub soll Benni auch künftig die TSG-DNA an die nächste Spielergeneration weitergeben und bei der Entwicklung unserer zahlreichen Talente mithelfen.“

Der Abwehrspieler selbst, der in der aktuellen Spielzeit erst zwei Bundesliga-Spiele für die Sinsheimer absolvierte, ist seinen Bossen dankbar für das Vertrauen: „Die Unterstützung, die ich vom Klub, dem Team und den Fans in dieser Phase bekommen habe, war überwältigend. Das ist in dem teils harten Fußball-Geschäft nicht selbstverständlich und hat mich auch über schwierige Momente der Reha-Zeit immer getragen. Für mich stand es außer Frage, meinen Vertrag bei der TSG zu verlängern. Denn ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die Erfolgsstory der TSG fortschreiben können.“