DFB-Team im Viertelfinale | Note 1 für Leweling

Deutschland startete in der Münchner Allianz Arena gleich mit einem Tor von Jamie Leweling (2.), dem jedoch per fragwürdigem VAR-Einsatz die Anerkennung verwehrt wurde. Der Stuttgarter Debütant war es auch, dem die nächste Großchance gehörte (28.) und war er schließlich auch derjenige, der das DFB-Team in der 63. Minute tatsächlich in Führung brachte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insgesamt dominierte das DFB-Team die Partie auch in zusammengewürfelter Aufstellung klar und gewann hochverdient. Gerade im ersten Durchgang verzeichnete die Nagelsmann-Elf viele hohe Ballgewinne gegen fahrige Niederländer. Einzig der Ertrag fehlte lange – bis Leweling dann doch noch traf. Oranje wurde durch einen Lattenkracher von Xavi Simons in der 76. Minute zum ersten Mal im Spiel gefährlich. In der 90. Minute musste der Debütant im deutschen Tor, Oliver Baumann, zum ersten Mal einen Schuss halten. Anschließend war Schluss.

Lese-Tipp

Fünf Änderungen: So spielt die DFB-Elf gegen die Niederlande

Tor

1:0 Leweling (63.): Nach einem Eckball landet das Spielgerät etwas zufällig bei Leweling, der sich ein Herz fasst und den Ball mit Anlauf per Vollspann in die Maschen drischt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Andrich für Wirtz

77‘ Schade für Pavlovic

82‘ Burkardt für Kleindienst

82‘ Anton für Stiller