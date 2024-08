Basel-Stürmer Barry in die Bundesliga?

Der FC Basel könnte in diesem Sommer Thierno Barry verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen die AS Monaco sowie die beiden Bundesligisten SC Freiburg und die TSG Hoffenheim Interesse an dem 21-Jährigen. In der Pole Position soll sich aber der FC Villareal befinden. Das Gelbe U-Boot hat wie auch der AFC Bournemouth offenbar schon ein Angebot für den Mittelstürmer hinterlegt haben.

Barry steht in Basel noch bis 2027 unter Vertrag. Der Franzose kam erst im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro vom SK Beveren aus Belgien nach Basel. Seitdem betrieb Barry mit 17 Toren und fünf Vorlagen in 40 Spielen mächtig Eigenwerbung. Nun könnte direkt der nächste Karriereschritt anstehen.