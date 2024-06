West Ham kurz vor Guilherme-Verpflichtung

West Ham United steht kurz vor der Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeldspielers Luis Guilherme von Palmeiras. Laut der ‚BBC‘ beläuft sich die Ablöse auf 25 Millionen plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni. Tim Steidten, Technischer Direktor bei den Hammers, reiste bereits nach Brasilien, um am Kader für den neuen Trainer Julen Lopetegui zu basteln.

Guilherme bestritt in dieser Saison insgesamt zehn Spiele in Liga und südamerikanischer Champions League und steuerte einen Treffer sowie eine Vorlage bei. Sein aktueller Vertrag bei Palmeiras läuft noch bis 2026.