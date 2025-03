Für Bundesligisten unbezahlbar: Dibling immer teurer

Der FC Southampton verlangt immer mehr für die Dienste seines Top-Talents Tyler Dibling. Dem ‚Telegraph‘ zufolge rufen die Saints mittlerweile einen Preis von über 120 Millionen Euro für den 19-Jährigen auf, der beim Schlusslicht der Premier League gesetzt ist. Der Engländer war in jüngerer Vergangenheit mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht worden. Auch Tottenham Hotspur, Manchester United und Manchester City wollen das englische Wunderkind unbedingt haben.

Die Saints stehen vor dem Abstieg aus der Premier League, sodass Dibling im kommenden Transferfenster wohl trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags nicht zu halten sein wird. Fraglich jedoch, ob ein Klub bereit ist, für den Dribbelkünstler die geforderte Summe zu zahlen – für Bundesligisten scheint eine Ablöse jenseits der 100 Millionen jedenfalls unbezahlbar. Zumal Dibling in dieser Saison zwar in der ersten englischen Liga seinen Durchbruch feierte, in 25 Spielen allerdings nur zwei Tore und keine Vorlage beisteuern konnte.