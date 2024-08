Teze wechselt ins Fürstentum

Jordan Teze (24) läuft ab sofort für die AS Monaco auf. Wie die Monegassen offiziell bestätigen, kommt der Rechtsverteidiger von der PSV Eindhoven und erhält in Südfrankreich einen Fünfjahresvertrag. In Eindhoven stand der Niederländer noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag, folglich wird eine Ablöse fällig. Über deren Höhe ist allerdings nichts bekannt.

Der gebürtige Groninger wurde seit frühester Jugend bei PSV ausgebildet, seit Ende 2019 war er fester Bestandteil des Profikaders. Der Wechsel zur ASM ist nun der erste Transfer in seiner gesamten Karriere.