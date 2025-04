Wolfsburg nimmt neuen Achter ins Visier

Sportlich läuft es beim VfL Wolfsburg in letzter Zeit eher suboptimal. Die Formkurve zeigt nach unten, der Stuhl von Trainer Ralph Hasenhüttl wackelt gewaltig. Im Hintergrund arbeiten Geschäftsführer Sport Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastien Schindzielorz am Kader für die Zukunft. Dabei blicken die Niedersachsen auf der Suche nach Verstärkung in die Ligue 1.

Nach Informationen des Journalisten Nabil Djellit, der unter anderem für ‚France Football‘ arbeitet, sind die Wölfe an Mittelfeldspieler Hicham Bouadoui vom OGC Nizza interessiert. Jedoch soll es auch andere Optionen für den 19-maligen algerischen Nationalspieler geben.

Der zentrale Mittelfeldspieler steht seit 2019 in Nizza unter Vertrag und zählt beim Tabellenfünften der Ligue 1 seit Jahren zu den Schlüsselspielern. Zuletzt überzeugte der 25-Jährige am Freitag beim 3:1-Sieg bei Paris St. Germain, der ersten Saison-Niederlage des feststehenden Meisters. In dieser Saison kommt Bouadoui auf 26 Ligaspiele sowie zwei Tore und drei Vorlagen. Sein Arbeitspapier bei den Südfranzosen läuft noch bis 2027.