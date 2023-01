Transfer-Endspurt: Max vor Bundesliga-Rückkehr?

Philipp Max könnte kurz vor Transferschluss in die Bundesliga zurückkehren. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit der Verpflichtung des 29-jährigen Linksverteidigers. Auch laut ‚Voetbal International‘ könnte Max die PSV Eindhoven noch verlassen.

Die SGE hätte auf den Flügelpositionen durchaus Bedarf. Luca Pellegrini (23), die etatmäßige Lösung für hinten links, ist nie richtig in Frankfurt angekommen und steht weiterhin vor einer unsicheren Zukunft. Ansgar Knauff (21) half deshalb zuletzt immer wieder auf der linken Seite aus. Auf rechts fehlt nun zudem Junior Dina Ebimbe (22) für längere Zeit mit einem Syndesmosebandriss. Allmählich gehen den Frankfurtern also die Alternativen aus, Max könnte da Abhilfe schaffen.

Der dreimalige Nationalspieler war 2020 vom FC Augsburg zur PSV gewechselt. Dort stand er in 117 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an 28 Toren direkt beteiligt war. Auch in der aktuellen Saison spielt Max wieder eine wichtige Rolle in Eindhoven, den Berichten zufolge hat der Eredivisie-Klub mit Patrick van Aanholt (32/Galatasaray) aber bereits einen Nachfolger für den Fall eines Max-Abgangs an der Angel.