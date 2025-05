Bundesligisten aufgepasst: Der Preis für Froholdt

Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund müssten für Victor Froholdt durchaus tief in die Tasche greifen.. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verlangt der FC Kopenhagen für sein Talent über zehn Millionen Euro. Froholdt ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und besitzt beim dänischen Erstligisten noch einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Bei der SGE hat man mit Talenten aus dem Norden Europas zuletzt gute Erfahrungen gemacht, allen voran mit Hugo Larsson (20). Dem Bericht zufolge könnten sich die Hessen vorstellen, bei Froholdt auch dann in die Offensive zu gehen, wenn Larsson über den Sommer hinaus gehalten werden kann. Vor einem Jahr war Oscar Hojlund (20) ebenfalls aus Kopenhagen für etwas mehr als eine Million an den Main gewechselt und kommt in seiner ersten Saison trotz eines Mittelfußbruchs auf 21 Einsätze.