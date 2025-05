Top-Talente auf der Liste: Drei Neue im BVB-Fokus

In den vergangenen Jahren zählten zum Kader von Borussia Dortmund immer wieder Talente mit Weltklasse-Potenzial. Jamie Gittens gehört zu der mittlerweile beim BVB seltener gewordenen Sorte dieser Youngster. Der 20-Jährige plant nach drei Jahren bei den Schwarz-Gelben seinen Abschied. Die Sehnsucht nach einem neuen BVB-Juwel wächst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit gleich drei Youngstern dieser Kategorie beschäftigt sich die Borussia laut einem Bericht von ‚Sky‘. Jeweils ein Toptalent für die Defensive, für das Mittelfeld und auch die Offensive hat der Bundesligist im Visier. Das erste Objekt der Begierde spielt in Argentinien. So beschäftigt sich die Borussia dem Bericht zufolge mit Innenverteidiger Juan Giménez von Rosario Central.

Der 19-jährige Rechtsfuß hat bei seinem Heimatklub die ersten Schritte als Profi hinter sich gebracht (22 Einsätze) und mit seinen Leistungen nicht nur Dortmund, sondern auch den FC Arsenal auf sich aufmerksam gemacht. Die Schwarz-Gelben verfolgen laut ‚Sky‘ Giménez‘ Situation ganz genau: Sein Vertrag ist nur noch bis Jahresende gültig. Neben Südamerika richtet sich der Blick der Dortmunder auch einmal mehr auf die Insel.

Unter der Anzeige geht's weiter

In England sorgt Mikey Moore im Trikot von Tottenham Hotspur für Furore. Trainer Ange Postecoglou gab dem Außenbahnspieler, der auf beiden Seiten agieren kann, in bisher 20 Spielen die Chance, sich zu zeigen. In den größtenteils kurzweiligen Einsätzen konnte der Rechtsfuß mit einem Treffer und zwei Vorlagen erste Akzente setzen. Sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig. Der englische U19-Nationalspieler wäre also deutlich teurer als Giménez.

Kopenhagens Juwel im Fokus

Etwas weiter als die beiden ist Victor Froholdt vom FC Kopenhagen. Im Februar feierte der Youngster seinen 19. Geburtstag, hat in dieser Saison aber bereits 50 Pflichtspiele absolviert. Dabei glänzte der U19-Nationalspieler nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch auf den Flügeln und war an insgesamt neun Treffern beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Froholdt gilt in Dänemark als eines der größten Talente des Landes. Nicht von ungefähr spielt der Teenager bereits jetzt schon eine große Rolle beim dänischen Meisterschaftskandidaten. Sein Vertrag bei Kopenhagen gilt noch bis 2028. Neben dem BVB sind weitere Klubs im Rennen, dazu sollen auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gehören.