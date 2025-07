Neuer Abräumer: Fortuna schnappt bei Sporting zu

Fortuna Düsseldorf hat den nächsten Neuzugang an der Angel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Sotiris Alexandropoulos vor einem Wechsel von Sporting Lissabon in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Der 23-Jährige wird für ein Jahr ausgeliehen, die Fortuna sichert sich zudem eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler. Der Deal soll zeitnah finalisiert werden.

Alexandropoulos war bereits in der abgelaufenen Saison an Standard Lüttich verliehen. Für den belgischen Klub lief der Grieche in 37 Pflichtspielen auf. Trotzdem entschloss sich Lüttich, die Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro nicht zu ziehen. 2022 war der Rechtsfuß für vier Millionen Euro von Panathinaikos nach Lissabon gewechselt und steht bei den Portugiesen noch bis 2027 unter Vertrag.