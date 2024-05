Tah spricht über Bayern-Gerüchte

Jonathan Tah hat Stellung zu den Gerüchten um das kolportierte Interesse des FC Bayern bezogen. „Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Spekulationen. Das kann ich aufgrund meiner Vertragssituation nachvollziehen. Aber jetzt bin ich gerade zur Nationalmannschaft gewechselt und mein ganzer Fokus liegt auf dem, was hier passiert, das ist etwas Besonderes. Alles andere versuche ich so gut es geht auszublenden“, so der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen auf der heutigen Pressekonferenz des DFB.

Nur noch ein Jahr ist Tah an den Deutschen Meister gebunden, ein Verkauf in diesem Sommer wäre somit die logische Konsequenz, sofern er nicht doch noch verlängert. Zuletzt wurden 20 Millionen Euro als mögliche Ablöse gehandelt. Die anstehende EM ist eine weitere Chance für den 28-Jährigen, sich auf der ganz großen Bühne zu präsentieren.