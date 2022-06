Köln holt Tigges aus Dortmund

Steffen Tigges hat einen neuen Arbeitgeber in der Bundesliga gefunden. Den 23-jährigen Mittelstürmer zieht es von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln, wie die Geißböcke per offizieller Mitteilung verkünden. Tigges unterschreibt in der Domstadt einen Vertrag bis Sommer 2026. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach zwei bis drei Millionen Euro.

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften. Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation. Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen. Das bietet viel Fantasie für die Zukunft.“

Bei den Dortmunder Profis hatte es Tigges, ursprünglich für die zweite BVB-Mannschaft vorgesehen, schwer. Umso größer ist die Wertschätzung, die Kölns Trainer Steffen Baumgart für seinen Neuzugang und Namensvetter übrig hat. Für Tigges könnte Sebastian Andersson den Conference League-Teilnehmer verlassen.

Tigges sagt über seinen Wechsel nach Köln: „Die Gespräche mit dem Trainer und den Offiziellen haben mich sofort davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Ich bin mir sicher, dass ich gut zur Mannschaft und zur Spielweise passe und dass wir eine sehr gute Saison spielen können. Dass der 1. FC Köln einer der größten Klubs Deutschlands mit einer überragenden Unterstützung seiner Fans ist, hat ebenso eine wichtige Rolle für meinen Wechsel gespielt.“