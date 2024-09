Ajax holt Klaassen zurück

Davy Klaassen kehrt zurück zu den Wurzeln. Ajax Amsterdam verkündet die Verpflichtung des Mittelfeldspielers offiziell. Klaassen unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 31-Jährige kommt ablösefrei zum niederländischen Rekordmeister, da sein Kontrakt bei Inter Mailand Ende Juni ausgelaufen ist.

Bereits zwischen 2004 und 2017 war Klaassen für Ajax am Ball gewesen, ehe es beim FC Everton und SV Werder Bremen weiterging. 2020 bis 2023 folgte ein weiterer Halt in Amsterdam – nach einem Jahr in Mailand nun die erneute Rückkehr. Alex Kroes, Technischer Direktor bei Ajax, betont: „Davy ist gut, fit und schnell einsatzfähig. Wir haben in den nächsten Monaten ein sehr volles Programm und haben zudem mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Davy hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen.“