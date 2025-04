Bremen: Agu vor Länderspiel-Debüt

Außenverteidiger Felix Agu vom SV Werder Bremen darf sich Hoffnungen auf ein baldiges Länderspiel-Debüt machen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hatte der 25-Jährige kürzlich erstmals Kontakt zum nigerianischen Fußballverband. Eine offizielle Einladung hat der Bremer noch nicht erhalten, die Chancen sollen aber gut stehen. Die Westafrikaner nehmen Ende Mai an einem Einladungsturnier in England teil. Zu diesem Zeitpunkt sind einige der etablierten Nationalspieler noch mit ihren Vereinen gefordert, was eine Nominierung wahrscheinlicher macht.

Agu wurde 1999 als Sohn nigerianischer Eltern in Osnabrück geboren. Im Jahr 2019 bestritt der Rechtsfuß zwei Spiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft. In dieser Bundesliga-Saison kommt er bislang auf 19 Einsätze, in denen er drei Treffer erzielte und ein weiteres vorbereite. Nach wochenlangen Außenbandproblemen im Winter hat sich der Defensivspieler mittlerweile wieder auf der linken Seite der Grün-Weißen festgespielt und sich nun mit seinen Leistungen für die Nationalmannschaft empfohlen.