„Gemischte Gefühle“: Wirtz spricht über Köln-Vergangenheit

Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen blickt nicht nur mit Freude auf die Duelle gegen den 1. FC Köln zurück. „Es ist immer komisch gegen Köln zu spielen, aber es ist auch immer wieder etwas Besonderes. Ich habe natürlich gemischte Gefühle, wenn ich an den 1. FC Köln denke. Einerseits, weil ich aus Köln komme und dort eine sehr gute Ausbildung genossen habe. Ich habe da eine sehr schöne Jugend gehabt“, attestiert der 21-jährige Spielgestalter in der ersten Folge der Dokumentation ‚Bayer Leverkusen – A Dream Comes True‘ über die Zeit bei seinem Ex-Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Andererseits wird Wirtz immer wieder Ziel von Anfeindungen seitens der Köln-Anhänger: „Dann habe ich mir natürlich auch gegen Köln vor ein paar Jahren das Kreuzband gerissen. Wo dann auch nicht so gut mit mir umgegangen wurde.“ Der Zehner war unter Schmähgesängen vom Platz getragen worden. Das Ausnahmetalent wechselte vor viereinhalb Jahren die Rheinseite und gewann mit der Werkself in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal.