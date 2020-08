Rodrigo wechselt zu Leeds

Leeds United hat einen dicken Fisch an Land gezogen. Vom FC Valencia wechselt der spanische Nationalstürmer Rodrigo Moreno zum Premier League-Aufsteiger. Dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro Ablöse für den 29-jährigen Linksfuß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch steht nach Angaben der Klubs der Medizincheck aus, dieser soll aber am heutigen Mittwoch über die Bühne gehen. In Valencia geht der Ausverkauf also weiter. Ferran Torres, Francis Coquelin und Dani Parejo verließen die finanziell geplagten Fledermäuse in der laufenden Transferperiode bereits.