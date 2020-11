Hertha: Glück im Unglück für Tousart

Lucas Tousart wird Hertha BSC nur kurzfristig fehlen. Wie die Berliner verkünden, hat eine Untersuchung am heutigen Montag ergeben, dass der französische Neuzugang sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) keinen strukturellen Schaden im Knie zugezogen hat. Das Gelenk sei jedoch gereizt.

Tousart musste gegen die Wölfe nach 57 Minuten ausgewechselt werden. In den kommenden Tagen kann der 23-Jährige nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Ein Einsatz am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg sei „eher unwahrscheinlich“.