St. Pauli gelingt wichtige Verlängerung

Der FC St. Pauli und Eric Smith dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat der 27-jährige Defensivspieler seinen Vertrag erneut verlängert. Das aktuelle Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen. Zur neuen Dauer machen die Kiezkicker keine Angaben.

Smith war 2021 als Mittelfeld-Abräumer von der KAA Gent nach Hamburg gekommen. Nach und nach fand der Schwede seinen Platz dann aber im Abwehrzentrum. In der laufenden Bundesliga-Saison stand Smith bislang in allen sieben Partien in der Startelf.