Leitsch zurück nach Bochum?

Der abstiegsbedrohte VfL Bochum will im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Vor allem die Abwehr des Tabellenvorletzten soll gestärkt werden – ein Kandidat ist Ex-Bochumer Maxim Leitsch. Das berichten die vereinsnahen Portale ‚Tief im Westen – Das VfL-Magazin‘ und ‚Einsachtvieracht‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger war im Sommer nach 14 Jahren in Bochum für 3,5 Millionen Euro zu Mainz 05 gewechselt, unterschrieb bis 2026 und war dort von Beginn an in der Startelf gesetzt. Seit Mitte Oktober fehlt Leitsch aufgrund eines körperlichen und mentalen Erschöpfungszustands.

Wann der 24-Jährige wieder auf den Rasen zurückkehren wird, ist noch nicht absehbar, momentan hält sich Leitsch im Ruhrgebiet auf. Den Berichten zufolge wäre für den VfL aus finanziellen Gründen nur eine Leihe realisierbar – sofern der Abwehrspieler wieder fit ist und Mainz grünes Licht gibt.