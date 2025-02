RB Leipzig: Die Details zum Nedeljkovic-Transfer

RB Leipzig hat sich für Aston Villas Rechtsverteidgier Kosta Nedeljkovic offenbar eine Kaufoption gesichert. Das berichtet ‚Sky‘. RB kann den serbischen Nationalspieler (sechs Länderspiele) im Anschluss an die Leihe dem Pay-TV-Sender zufolge für 10,5 Millionen Euro festverpflichten.

Darüber hinaus könnten weitere 4,5 Millionen laut ‚Sky‘ an Bonuszahlungen hinzukommen. Nedeljkovic wird zunächst bis zum Sommer von den Villans ausgeliehen. An dem 19-jährigen Rechtsfuß waren, so ist zu vernehmen, zahlreiche Bundesligisten interessiert.