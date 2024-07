Zwei Verstärkungen: Mainz vor Transfer-Doppelpack

Für Armindo Sieb geht es auf direktem Weg in die Bundesliga. Laut der ‚Bild‘ werden der FC Bayern und der 1. FSV Mainz den Wechsel des aufstrebenden Offensivspielers noch heute bekanntgeben. Bayern wird demzufolge von einer Rückkaufoption über 1,5 Millionen Euro Gebrauch machen und Sieb von der SpVgg Greuther Fürth zurückholen.

Im Anschluss werde Sieb für zwei Jahre an die Mainzer verliehen. Die Rheinland-Pfälzer erhalten dem Vernehmen nach eine Kaufoption, gleichzeitig sollen sich die Münchner eine Rückkaufoption gesichert haben. In Mainz soll Sieb der Durchbruch in der Bundesliga gelingen. Ein Einsatz im deutschen Oberhaus war dem 21-Jährigen in seiner jungen Karriere bislang noch nicht vergönnt.

Neuer Sechser aus Japan

Darüber hinaus steht ein weiterer Transfer bevor. ‚Sports Nippon‘ berichtet von Kaishu Sanos (23) nach Mainz. Der Sechser soll für vier Millionen Euro von den Kashima Antlers nach Deutschland kommen. Der obligatorische Medizincheck und die Vertragsunterschrift stünden jedoch noch aus, so die japanische Sportzeitung.

Dem Bericht zufolge würden die Mainzer damit den Rekord für die höchste Ablöse eines Spielers knacken, der die J-League verlässt und ins Ausland wechselt. Sano hat bereits vier Partien für die Nationalmannschaft absolviert, war in den vergangenen vier Partien der WM-Qualifikation im März und im Juni aber nicht Teil des Kaders.