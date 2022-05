Grifo liebäugelt mit Wechsel im Sommer

Aus seinem Wunsch, künftig in der Serie A aufzulaufen, macht Vincenzo Grifo keinen Hehl. Bei ‚Sky Italia‘ erneuert der 29-Jährige seinen Wunsch, in das Heimatland seiner Eltern zu wechseln: „Ich bin sehr glücklich in Freiburg, aber in Zukunft weiß man nie, was passieren wird. Zuerst kommen zwei wichtige Spiele, darunter das DFB-Pokalfinale, dann die Ferien und dann, wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich über die Serie A nachdenken.“

Mit dem SC Freiburg spielt Grifo neben dem Pokalfinale in der Liga um die Qualifikation für die Champions League. Derzeit rangieren die Breisgauer auf Platz fünf, zwei Punkte hinter RB Leipzig. „Wir haben noch eine kleine Chance, wir werden alles geben, um in Leverkusen zu gewinnen und wir hoffen, dass Leipzig verliert“, fasst Grifo die Tabellensituation zusammen.