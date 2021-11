BVB: Malen setzt Roses Forderung um

Bundesliga ist nicht gleich Eredivisie. Und Borussia Dortmund ist nicht gleich PSV Eindhoven. Diese Erfahrung musste Donyell Malen in den ersten Monaten beim BVB schmerzvoll machen. Wenig gelang dem 30-Millionen-Transfer, vor allem aber mit der Intensität des Spiels hatte Malen so seine Probleme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim gestrigen 2:1 gegen den VfB Stuttgart agierte der wendige Rechtsfuß ganz abgesehen von seinem Debüt-Treffer nun erstmals so wie es Trainer Marco Rose schon seit Wochen einfordert. „Er hat viel investiert und sich gute Momente selbst erarbeitet“, lobte Rose im Anschluss an die Partie. Diese Erkenntnis sei „das Wichtigste“, Malens Darbietung betrachte er von nun an als „Benchmark“, so der Dortmunder Coach weiter.

Es scheint also, als habe Malen die Kritik seines Chefs vernommen und sei bereit, an den Defiziten zu arbeiten. Ebenjenes „Mindset“ habe der Angreifer lange nicht gehabt, ließ Rose noch vor rund zwei Wochen wissen. „Es ist wichtig, dass er auch gegen den Ball viel Energie aufwendet, um dadurch in andere Situationen zu kommen“, sagte der 45-Jährige damals. Malen müsse davon überzeugt werden, „dass das wichtig für ihn ist.“

FT-Meinung