Nottingham vor Transfer-Hattrick

In der Kabine von Nottingham Forest werden wohl in Kürze zwei weitere neue Gesichter auftauchen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, absolviert Emmanuel Dennis (24) vom FC Watford heute seinen finalen Teil des Medizinchecks bei den Tricky Trees. 15 Millionen Euro Sockelablöse plus neun Millionen Euro Boni sollen fließen. Remo Freuler (30) von Atalanta Bergamo hat den obligatorischen Check bereits bestanden, der Schweizer wird Nottingham neun Millionen Euro kosten.

Zudem unterzieht sich Cheikhou Kouyaté ebenfalls noch heute den medizinischen Untersuchungen, um im Anschluss einen Vertrag zu unterzeichnen. Der 32-jährige Sechser ist seit Juli vertragslos, in der vergangenen Saison spielte Kouyaté für Crystal Palace.