DFB-Plan nach Nagelsmann: Erst Wagner, dann Klopp?

Unabhängig vom Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM im Sommer endet der Vertrag von Julian Nagelsmann beim DFB im Anschluss an das Turnier. Der Trainer will dann zurück in den Klubfußball und macht seinen Posten wieder frei. Wer anschließend übernimmt, steht in den Sternen. Beim DFB malt man sich wohl schon ein Wunschszenario aus.

Laut ‚Sport Bild‘ beschäftigen sich die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bunds weiterhin mit der Personalie Jürgen Klopp. Inzwischen scheint aber klar zu sein, dass Klopp sein Sabbatjahr einhalten wird, weshalb DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler an einer Übergangslösung feilen.

Dem Bericht zufolge würde man das Wohl des Nationalteams vorübergehend in die Hände von Co-Trainer Sandro Wagner und U20-Trainer Hannes Wolf legen, um anschließend mit Klopp ins letzte Jahr vor der WM 2026 zu gehen. Beim DFB habe man die Hoffnung, dass der Trainer des FC Liverpool im Frühjahr 2025 verfügbar wäre, um die Mannschaft dann bei den im März stattfindenden Länderspielen zu coachen.