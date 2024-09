DFB: Völler kündigt Rückzug an

Nach den Rücktritten von Manuel Neuer (38), Thomas Müller (34), Ilkay Gündogan (33) und Toni Kroos (34) legt nun auch Rudi Völler sein Amt als Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft nieder. In einem Interview mit der ‚Bild am Sonntag‘ erklärt der 64-Jährige, nach der WM 2026 aufzuhören: „Für mich ist 2026 natürlich Schluss. Ich wollte ja eigentlich jetzt schon aufhören.“ Grund für seinen aufgeschobenen Abgang sei Bundestrainer Julian Nagelsmann gewesen: „Durch meine Verlängerung wollte ich auch ein Zeichen für Julian setzen.“

Nach der Weltmeisterschaft in zwei Jahren wird Völler ingesamt acht Jahre für den DFB tätig gewesen sein. Zwischen 2000 und 2004 stand der in gebürtige Hanauer als Teamchef an der Seitenlinie, bevor ab Ende 2022 in beratender Funktion erneut für den DFB aktiv war. Seit Anfang 2023 nimmt Völler die Position des Sportdirektors ein.